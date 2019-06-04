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PLANO DE SAÚDE

Planos de saúde: nova regra beneficia também demitido ou aposentado

Ouça as principais mudanças em uma entrevista com o Gerente-Geral de Regulação da Estrutura dos Produtos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Rafael Vinhas

Publicado em 04 de Junho de 2019 às 11:22

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 jun 2019 às 11:22
Começaram a valer esta semana as novas regras de portabilidade de carências dos planos de saúde determinadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A partir de agora, os beneficiários de planos coletivos empresariais também poderão mudar de plano ou de operadora sem cumprir carência. Além disso, a chamada “janela” (prazo para exercer a troca) deixa de existir, assim como a necessidade de compatibilidade de cobertura entre planos – o consumidor cumpre carência apenas para os serviços extras. A norma foi aprovada pela ANS em dezembro.
Em entrevista à rádio CBN Vitória, o Gerente-Geral de Regulação da Estrutura dos Produtos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Rafael Vinhas, explica que para realizar a portabilidade de carências, o beneficiário deve consultar os planos compatíveis com o atual. As novas regras permitem aumentar a cobertura do plano, mas mantêm a exigência de compatibilidade de preço na maior parte dos casos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rafael Vinhas - 04-06-19
A portabilidade de carências passa a ser um direito efetivo de todo consumidor de planos de saúde. As novas regras publicadas pela ANS são ainda mais relevantes para os beneficiários de planos empresariais que foram demitidos ou de contratos com menos de 30 vidas, que precisariam cumprir novos períodos de carência ao mudar de plano de saúde. Hoje, quando um empregado deixa a empresa ou se aposenta, há normas que legislam sobre sua permanência no plano mediante a contribuição. Mas a portabilidade agora amplia o direito desse beneficiário, que pode escolher outro produto tendo respaldada sua cobertura sem carência.

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