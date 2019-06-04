Planos de saúde: nova regra beneficia também demitido ou aposentado

Começaram a valer esta semana as novas regras de portabilidade de carências dos planos de saúde determinadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A partir de agora, os beneficiários de planos coletivos empresariais também poderão mudar de plano ou de operadora sem cumprir carência. Além disso, a chamada “janela” (prazo para exercer a troca) deixa de existir, assim como a necessidade de compatibilidade de cobertura entre planos – o consumidor cumpre carência apenas para os serviços extras. A norma foi aprovada pela ANS em dezembro.

Em entrevista à rádio CBN Vitória, o Gerente-Geral de Regulação da Estrutura dos Produtos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Rafael Vinhas, explica que para realizar a portabilidade de carências, o beneficiário deve consultar os planos compatíveis com o atual. As novas regras permitem aumentar a cobertura do plano, mas mantêm a exigência de compatibilidade de preço na maior parte dos casos.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Rafael Vinhas - 04-06-19