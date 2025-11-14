"Plano Verão" no ES para enfrentar chuvas e eventos extremos; entenda

Sol, verão, calor Crédito: Freepik

O verão oficialmente começa em 21 de dezembro e deverá ser de clima quente, com chuvas intensas e ventos fortes em boa parte do Espírito Santo. Essa é a previsão da Defesa Civil Estadual, que, em parceria com a EDP, concessionária de energia de 70 dos 78 municípios capixabas, definiu ações para minimizar os impactos do clima durante a próxima estação. Entre as frentes de trabalho estão reforços nas equipes, uso de novas tecnologias operacionais e a troca constante de informações sobre municípios em risco, com boletins e alertas. O planejamento da parceria foi anunciado nesta semana.

Mauro Bernasconi, meteorologista da Defesa Civil Estadual, explica que a ideia é que a atuação conjunta amplie a capacidade de resposta em períodos de instabilidade para garantir atendimento ágil à população em ações de socorro e de continuidade no fornecimento de energia. “O verão é uma estação característica por ser chuvosa e, no Estado, em novembro e em dezembro, temos previsões de volumes expressivos de precipitação (chuvas). Por isso, estamos em uma fase de preparação para gerar avisos e alertas para proteção dos capixabas”, explica.

Por parte da EDP, foi informado que o "Plano Verão" amplia a capacidade de resposta do sistema elétrico em períodos de instabilidade, garantindo atendimento ágil à população e continuidade no fornecimento de energia. "As ações englobam monitoramento meteorológico, estratégias operacionais, automação de rede e comunicação direta com órgãos de resposta", informa a concessionária.

"O planejamento operacional da EDP conta com o direcionamento da previsão climática, com parcerias especializadas. A partir disso, é possível antecipar e provisionar suas equipes técnicas de forma mais eficaz. Para o enfrentamento dos eventos climáticos, a companhia ampliou seu quadro de equipes que atuam nas ocorrências em campo. Os profissionais são multidisciplinares, o que permite melhor resposta nos atendimentos e, em caso de necessidade, é realizada a migração de técnicos de outras regionais para áreas com maior impacto", informa. Em entrevista à CBN Vitória, o meteorologista Mauro Bernasconi e o diretor geral da EDP, Edson Barbosa, falam sobre o assunto. Ouça a conversa completa!