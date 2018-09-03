Plano técnico reúne sete pontos para melhorar a educação pública

Durante o período eleitoral, a educação ganha relevância como um dos mais importantes para discutir com candidatos, tanto do Executivo quanto com os do Legislativo. Diante dessa necessidade de melhoria nos diversos níveis educacionais, foi lançada a iniciativa chamada "Educação Já!", que reúne diversos especialistas, movimentos e instituições que estão trabalhando juntos para propor soluções e medidas urgentes para os próximos governos implementarem na educação. Essas medidas fazem parte de uma proposta técnica com um diagnóstico completo e diretrizes bem definidas, que está sendo apresentada aos candidatos às eleições.