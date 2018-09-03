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ENTREVISTA

Plano técnico reúne sete pontos para melhorar a educação pública

As propostas estão reunidas no "Educação Já!" e estão sendo apresentadas aos candidatos que disputam a eleição deste ano

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 19:53

Publicado em 

03 set 2018 às 19:53
Durante o período eleitoral, a educação ganha relevância como um dos mais importantes para discutir com candidatos, tanto do Executivo quanto com os do Legislativo. Diante dessa necessidade de melhoria nos diversos níveis educacionais, foi lançada a iniciativa chamada "Educação Já!", que reúne diversos especialistas, movimentos e instituições que estão trabalhando juntos para propor soluções e medidas urgentes para os próximos governos implementarem na educação. Essas medidas fazem parte de uma proposta técnica com um diagnóstico completo e diretrizes bem definidas, que está sendo apresentada aos candidatos às eleições.
Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o gerente de Políticas Educacionais da organização "Todos pela Educação", Gabriel Corrêa, explicou que existem sete pontos que são destacados para haver uma intervenção efetiva e resultar em melhorias no ensino no país. São eles:
- criar política nacional de valorização e desenvolvimento profissional para os professores.
- aprimorar a política nacional de alfabetização
- efetivação da Base Nacional Comum Curricular
- aprimorar o modelo de Ensino Médio
- dar ênfase à primeira infância, com uma política nacional para desenvolvimento das crianças de 0 a 6 anos.
- financiamento da educação: redistribuir recursos para tornar o ensino mais eficiente
- reestruturar a governança e gestão do sistema educacional.
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Gabriel Correia - 03-09-18.mp3

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