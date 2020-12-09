Plano prevê vacinar primeiro idosos com mais de 75 anos

Vacinação contra a Covid-19 será feita em salas de imunização em todos os municípios capixabas. De acordo com o Plano Nacional de Vacinação, que ainda não foi concluído, os primeiros a receberem as doses serão os idosos com mais de 75 anos, profissionais de saúde, depois pessoas com 60 anos ou mais e por fim adultos com doenças crônicas. Em entrevista à CBN Vitória nesta quarta-feira (09), o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, detalhou como funcionará a imunização no Espírito Santo a partir da distribuição das doses pelo Ministério da Saúde. A previsão mais otimista, até o momento, é para início de março do ano que vem.