Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

COVID-19

Plano prevê vacinar primeiro idosos com mais de 75 anos

No Espírito Santo as campanhas acontecerão nas sala de vacinas das unidades de saúde

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 12:04

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 dez 2020 às 12:04
Vacinação contra a Covid-19 será feita em salas de imunização em todos os municípios capixabas. De acordo com o Plano Nacional de Vacinação, que ainda não foi concluído, os primeiros a receberem as doses serão os idosos com mais de 75 anos, profissionais de saúde, depois pessoas com 60 anos ou mais e por fim adultos com doenças crônicas. Em entrevista à CBN Vitória nesta quarta-feira (09), o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, detalhou como funcionará a imunização no Espírito Santo a partir da distribuição das doses pelo Ministério da Saúde. A previsão mais otimista, até o momento, é para início de março do ano que vem. 
Entrevista - Luiz Carlos Reblin -09-12-20.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados