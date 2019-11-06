Plano prevê sacos de areia na foz de Riacho Doce para evitar óleo

As vistorias realizadas na manhã desta terça-feira (5) não encontraram nenhum vestígio de óleo nas praias do Norte do Espírito Santo. O Estado está em alerta máximo após manchas de óleo que atingiu o município de Nova Viçosa, na Bahia, a 55 quilômetros da cidade capixaba de Conceição da Barra. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário de Meio Ambiente da cidade, André Tebaldi, cinco marinheiros vão permanecer em Conceição da Barra para avaliar o litoral e colher informações sobre o deslocamento do óleo.