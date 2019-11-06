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divisa da bahia com ES

Plano prevê sacos de areia na foz de Riacho Doce para evitar óleo

Não há registros na região. O plano entraria em ação caso as manchas de óleo avancem da Bahia para o Espírito Santo

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 21:01

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

05 nov 2019 às 21:01
Praia de Riacho Doce, faz divisa entre o Espírito Santo e Bahia Crédito: Reprodução Internet
As vistorias realizadas na manhã desta terça-feira (5) não encontraram nenhum vestígio de óleo nas praias do Norte do Espírito Santo. O Estado está em alerta máximo após manchas de óleo que atingiu o município de Nova Viçosa, na Bahia, a 55 quilômetros da cidade capixaba de Conceição da Barra. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário de Meio Ambiente da cidade, André Tebaldi, cinco marinheiros vão permanecer em Conceição da Barra para avaliar o litoral e colher informações sobre o deslocamento do óleo.
Uma das praias mais preservadas do Norte do Espírito Santo, a praia de Riacho Doce, que está na divisa com a Bahia, também está incluída no plano para conter o avanço do óleo caso haja registros na região. "Como o riacho é um corpo hídrico menor, a previsão, caso aconteça algum registro, seria colocar sacos de areia na foz dele para evitar que o óleo entre no riacho na maré alta", explicou.
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - André Tebalde - 8.41s - 05-11-19

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