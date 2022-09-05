Plano prevê obras de contenção de encostas em Vitória; conheça detalhes

Data: 21/10/2020 - ES - Vitória - Casas no Morro do Cruzamento, em Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

Para evitar desastres em áreas de risco de Vitória, cerca de 139 obras de contenção de encostas serão realizadas em 57 bairros da Capital. No total, segundo a administração municipal, foram 67 áreas mapeadas como risco geológico R3 (Alto) ou R4 (Muito Alto), pelos laudos geológico e geotécnicos emitidos pela Defesa Civil Municipal. Atualmente, estão registrados 67 setores com grau de risco alto e muito alto, totalizando 539 domicílios. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Obras de Vitória, Gustavo Perin, fala sobre o assunto.

O secretário especifica que a capital do Estado tem 54 áreas de risco alto, onde estão localizados 446 imóveis que podem ser afetados por desastres naturais, e 13 áreas de risco muito alto, onde 93 imóveis podem ser atingidos (total 539 domicílios). As obras de engenharia a serem contratadas terão as seguintes tipologias: execução de cortina ancorada; execução de muro de flexão ou muro de peso; revestimento de encosta com concreto projetado; colocação de tela de aço de alta resistência; execução de contrafortes; desmonte de blocos e lascas rochosas e execução de Barreira Dinâmica e Drenagem superficial. Ouça as explicações completas!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Gustavo Perin - 05-09-22

350 mil pessoas vivem atualmente em áreas de risco no Espírito Santo, com a maior concentração localizada na Grande Vitória, onde há 90 mil vidas mapeadas. Atentas a esses números, as prefeituras devem implementar ações para prevenir desastres, sobretudo na época de chuvas intensas, que vai de outubro a março. Quem detalha o assunto é Daniel Alves Zandonadi, Major do Corpo de Bombeiros e Chefe do Departamento de Integração.