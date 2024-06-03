Plano Mobilidade Leste: começam obras para mudar acessos à Terceira Ponte

O acesso à Terceira Ponte terá mudanças para quem dirige por Vitória com sentido a Vila Velha. Segundo a Secretaria Municipal de Obras (Semob), a Rua Dukla de Aguiar, em Santa Helena, vai se tornar uma via exclusiva para os motoristas e motociclistas que irão subir a ponte, passando a contar com quatro faixas em sentido único. É o Plano Mobilidade Leste, que, de acordo com a prefeitura de Vitória, "criará novos acessos à Terceira Ponte, Ilha do Boi, Ilha do Frade e Praia do Canto, beneficiando 24 mil moradores e milhares de veículos que circulam diariamente entre Vila Velha, Serra e Cariacica". Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Obras, Gustavo Perim, fala sobre as obras que começaram nesta segunda-feira (3). Ouça a conversa completa!
