Plano metropolitano prevê integração do transporte público

Integração do sistema de transporte coletivo e valorização do transporte de uso comum. O Projeto de Lei que institui o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) da Grande Vitória foi encaminho à Assembleia Legislativa na última semana e propõe uma série de medidas visando à integração da Região Metropolitana. Nesta edição do CBN Vitória o diretora-presidente Gabriela Lacerda, do Instituto Jones dos Santos Neves e presidente do Conselho Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Vitória (Comdevit), traz detalhes do tema. Confira!