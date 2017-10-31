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Plano metropolitano prevê integração do transporte público

O Projeto de Lei que institui o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) da Grande Vitória foi encaminho à Assembleia Legislativa na última semana e propõe uma série de medidas visando à integração da Região Metropolitana

Publicado em 31 de Outubro de 2017 às 12:24

Publicado em 

31 out 2017 às 12:24
Integração do sistema de transporte coletivo e valorização do transporte de uso comum. O Projeto de Lei que institui o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) da Grande Vitória foi encaminho à Assembleia Legislativa na última semana e propõe uma série de medidas visando à integração da Região Metropolitana. Nesta edição do CBN Vitória o diretora-presidente Gabriela Lacerda, do Instituto Jones dos Santos Neves e presidente do Conselho Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Vitória (Comdevit), traz detalhes do tema. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Gabriela Lacerda - 31-10-17

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