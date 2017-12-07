Plano Metropolitano prevê integração de ações para Grande Vitória

A lei que institui o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) foi sancionada nesta quinta-feira (7). O Plano de Desenvolvimento Metropolitano é um instrumento legal tem o objetivo de estabelecer a discussão da atuação conjunta do Estado e dos sete municípios que integram a metrópole. Nesta edição do CBN Cotidiano a diretora presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e presidente do Conselho Metropolitano da Grande Vitória (Comdevit), Gabriela Lacerda, detalha o Plano. Confira!