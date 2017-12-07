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ENTREVISTAS

Plano Metropolitano prevê integração de ações para Grande Vitória

Publicado em 07 de Dezembro de 2017 às 19:05

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

07 dez 2017 às 19:05
A lei que institui o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) foi sancionada nesta quinta-feira (7). O Plano de Desenvolvimento Metropolitano é um instrumento legal tem o objetivo de estabelecer a discussão da atuação conjunta do Estado e dos sete municípios que integram a metrópole. Nesta edição do CBN Cotidiano a diretora presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e presidente do Conselho Metropolitano da Grande Vitória (Comdevit), Gabriela Lacerda, detalha o Plano. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Gabriela Lacerda - 07-12-17.mp3

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