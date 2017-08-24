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ENTREVISTAS

Plano Metropolitano da Grande Vitória lista prioridades para a região

O Plano tem o objetivo de discutir, junto à população, questões como meio ambiente, desenvolvimento econômico e mobilidade urbana

Publicado em 24 de Agosto de 2017 às 19:28

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

24 ago 2017 às 19:28
Em meio aos debates que acontecem sobre os problemas e desafios enfrentados pelas cidades - e questões como meio ambiente, desenvolvimento econômico e mobilidade urbana - aparece a necessidade de se discutir, junto à população, sobre as principais demandas dessas cidades.
No Espírito Santo, a discussão aparece por meio do Plano de Desenvolvimento Metropolitano da Grande Vitória (PDUI). O Plano é definido enquanto instrumento que estabelece, com base em processo permanente de planejamento, as diretrizes e as ações para orientar o desenvolvimento da Região Metropolitana, buscando reduzir as desigualdades e melhorar as condições de vida da população.
E, você, sabe como funciona esse Plano? Como o cidadão pode participar do seu processo de elaboração? A cidade que vai receber a primeira audiência pública será Viana, no próximo dia 29. Quem traz mais detalhes sobre o assunto é a diretora-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Gabriela Lacerda. Acompanhe!
Entrevista - Fabio Botacin - Gabriela Lacerda - 24-08-17.mp3

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