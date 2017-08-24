Plano Metropolitano da Grande Vitória lista prioridades para a região

Em meio aos debates que acontecem sobre os problemas e desafios enfrentados pelas cidades - e questões como meio ambiente, desenvolvimento econômico e mobilidade urbana - aparece a necessidade de se discutir, junto à população, sobre as principais demandas dessas cidades.

No Espírito Santo, a discussão aparece por meio do Plano de Desenvolvimento Metropolitano da Grande Vitória (PDUI). O Plano é definido enquanto instrumento que estabelece, com base em processo permanente de planejamento, as diretrizes e as ações para orientar o desenvolvimento da Região Metropolitana, buscando reduzir as desigualdades e melhorar as condições de vida da população.

E, você, sabe como funciona esse Plano? Como o cidadão pode participar do seu processo de elaboração? A cidade que vai receber a primeira audiência pública será Viana, no próximo dia 29. Quem traz mais detalhes sobre o assunto é a diretora-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Gabriela Lacerda. Acompanhe!