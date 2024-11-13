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COP 29

Plano Estadual de Mudanças Climáticas terá 25 ações para enfrentar chuvas intensas e estiagem

Ouça detalhes na entrevista com o governador Renato Casagrande

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 11:11

Publicado em 

13 nov 2024 às 11:11
Casagrande anunciou o selo durante a COP 29, no Azerbaijão
Casagrande anunciou o selo durante a COP 29, no Azerbaijão Crédito: Giovani Pagotto / Governo do ES
O governador Renato Casagrande, anunciou nesta quarta-feira (13), durante a participação na 29ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP29,  a criação do Plano Estadual de Mudanças Climáticas, além do repasse de recursos do Fundo Cidades para que os 78 municípios capixabas elaborem os seus planos municipais. São pelo menos 25 ações estratégicas que visam preparar o Espírito Santo para períodos prolongados de estiagem, assim como de chuvas intensas. Nesta entrevista, Casagrande também confirmou a renovação da concessão de energia no Espírito Santo  por mais 30 anos para a a EDP. E confirmou a suspensão do alerta para o risco de falta de água em todo o território capixaba emitido pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh). As chuvas de outubro e que continuam caindo em novembro normalizaram a vazão dos rios e cessaram com as queimadas. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Gov. Renato Casagrande - 13-11-24.mp3

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