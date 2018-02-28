Plano Diretor Urbano de Vitória (PDU) aprova ampliação no Hucam

O Plano Diretor Urbano de Vitória (PDU) aprovou a ampliação do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam). A obra deve ser concluída em seis anos, sendo dividida em três fases e a previsão de início é para 2018, com custo de aproximadamente R$ 21 milhões. Com a edificação de quatros pavimentos, deve-se aumentar em 50% a quantidade de atendimentos em cirurgias ambulatoriais oftalmológicas e em 30% as consultas ambulatoriais. Acompanhe mais detalhes em uma entrevista com a secretária de Desenvolvimento de Vitória, Lenise Loureiro, que ainda fala sobre mudanças no trânsito na Avenida Adalberto Simão Nader e a criação de uma nova baia para ônibus e calçadas em frente a Assembleia Legislativa. Confira!