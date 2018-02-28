Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ENTREVISTAS

Plano Diretor Urbano de Vitória (PDU) aprova ampliação no Hucam

A obra deve ser concluída em seis anos, sendo dividida em três fases e a previsão de início é para 2018

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 15:40

Publicado em 

28 fev 2018 às 15:40
O Plano Diretor Urbano de Vitória (PDU) aprovou a ampliação do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam). A obra deve ser concluída em seis anos, sendo dividida em três fases e a previsão de início é para 2018, com custo de aproximadamente R$ 21 milhões. Com a edificação de quatros pavimentos, deve-se aumentar em 50% a quantidade de atendimentos em cirurgias ambulatoriais oftalmológicas e em 30% as consultas ambulatoriais. Acompanhe mais detalhes em uma entrevista com a secretária de Desenvolvimento de Vitória, Lenise Loureiro, que ainda fala sobre mudanças no trânsito na Avenida Adalberto Simão Nader e a criação de uma nova baia para ônibus e calçadas em frente a Assembleia Legislativa. Confira!
Entrevista - John Gomes - Lenize Loureiro - 28-02-18.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motorista de Uber
Um termômetro do que é aceitável, desejável ou ultrapassado nas relações de trabalho
Imagem de destaque
Crime organizado na Faria Lima: por que fintechs viraram meio 'fácil' de lavar dinheiro?
Red Pill: quando a crise da masculinidade encontra as redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados