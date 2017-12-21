Plano de turismo prevê novos projetos para Vitória

Com o objetivo de fomentar a área turística da Capital, a prefeitura de Vitória lançou, na última semana, o Plano Diretor do Turismo (PDTur) com projetos prioritários para o desenvolvimento da cidade. Projetos nas áreas de equipamentos e serviços turísticos, atrativos histórico-culturais e de Zonas de Proteção Ambiental são alguns dos destaques do plano. Nesta edição do CBN Cotidiano, o presidente da Companhia de Desenvolvimento de Vitória (CDV), Leonardo Krohling, traz detalhes do tema. Confira!