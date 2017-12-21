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Plano de turismo prevê novos projetos para Vitória

Publicado em 21 de Dezembro de 2017 às 19:03

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

21 dez 2017 às 19:03
Com o objetivo de fomentar a área turística da Capital, a prefeitura de Vitória lançou, na última semana, o Plano Diretor do Turismo (PDTur) com projetos prioritários para o desenvolvimento da cidade. Projetos nas áreas de equipamentos e serviços turísticos, atrativos histórico-culturais e de Zonas de Proteção Ambiental são alguns dos destaques do plano. Nesta edição do CBN Cotidiano, o presidente da Companhia de Desenvolvimento de Vitória (CDV), Leonardo Krohling, traz detalhes do tema. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Leonardo Krolling - 21-12-17.mp3

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