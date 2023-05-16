Plano de Reabilitação da Prainha, desenvolvido pela Ufes, prevê a volta do bondinho

Parque da Prainha, em Vila Velha, aos pés do Convento da Penha Crédito: Fernando Madeira

Um dos núcleos urbanos mais antigos do Brasil, o Sítio Histórico da Prainha, em Vila Velha, receberá um Plano de Reabilitação elaborado por estudantes de graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O Plano de Reabilitação é coordenado pela professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo (DAU/Ufes) Luciene Pessotti, em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil. O projeto tem como objetivo preservar e proteger os bens culturais do espaço, abordando temáticas como uso do solo; morfologia urbana; tipologia arquitetônica; patrimônio ambiental urbano; sistema de espaços livres; e mobilidade urbana.

Segundo Luciene, o plano elaborado pelos estudantes contempla o espaço do sítio histórico como um todo, incluindo o Parque da Prainha: “O projeto é mais amplo, abrangendo as praças, a paisagem cultural, a implantação de ciclovias, o restauro de fachadas”. A professora ressalta que o Plano de Reabilitação não discute sobre o projeto que está em andamento pela prefeitura de Vila Velha. “A gente não está se contrapondo a esse projeto e nem está trazendo uma alternativa como crítica ao que vem sendo proposto", explica.

“O desenvolvimento local é, antes de tudo, assunto de atores locais. Sendo assim, a gestão do Sítio Histórico da Prainha deve ser realizada através da escuta dos moradores, detentores dos bens culturais locais, defensores da vida cotidiana e da vida que salta no calendário com as festas tradicionais”, defende Pessoti. Em entrevista à CBN Vitória, a professora fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!