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Plano de Mobilidade Urbana de Vitória inicia fase de pesquisa domiciliar

O secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, fala sobre o assunto

Publicado em 03 de Outubro de 2023 às 11:54

Publicado em 

03 out 2023 às 11:54
Vista aérea de Vitória, capital do Espírito Santo
Vista aérea de Vitória, capital do Espírito Santo Crédito: Getty Images
A partir desta terça (3), começam a ser realizadas as entrevistas da fase de levantamento de dados do Plano de Mobilidade Urbana de Vitória. Através de visitas em cerca de 1500 domicílios, pesquisadores coletarão informações sobre o deslocamento da população da capital.
Com a coleta dos dados, o objetivo é definir ações, investimentos e prioridades que ajudem a desenvolver a mobilidade urbana de Vitória. Outras cinco fases são necessárias até que o plano seja aplicado.
Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, detalha como o plano pode direcionar os investimentos na mobilidade urbana. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Alex Mariano - 03-10-23.mp3

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