Plano de Mobilidade Urbana de Vitória inicia fase de pesquisa domiciliar

Vista aérea de Vitória, capital do Espírito Santo Crédito: Getty Images

A partir desta terça (3), começam a ser realizadas as entrevistas da fase de levantamento de dados do Plano de Mobilidade Urbana de Vitória. Através de visitas em cerca de 1500 domicílios, pesquisadores coletarão informações sobre o deslocamento da população da capital.

Com a coleta dos dados, o objetivo é definir ações, investimentos e prioridades que ajudem a desenvolver a mobilidade urbana de Vitória. Outras cinco fases são necessárias até que o plano seja aplicado.

Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, detalha como o plano pode direcionar os investimentos na mobilidade urbana. Ouça a conversa completa!