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ENTREVISTA

Plano de Desenvolvimento Urbano para a Grande Vitória é um dos grandes desafios dos novos prefeitos

Para o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU), Tito Carvalho, as cidades capixabas ainda carecem de um planejamento integrado

Publicado em 06 de Janeiro de 2017 às 09:49

Publicado em 

06 jan 2017 às 09:49
O desenvolvimento do Plano de Desenvolvimento Urbano para a Grande Vitória é apontado como um dos principais desafios para os prefeitos que vão comandar as cidades até 2020. Para o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU), Tito Carvalho, as cidades capixabas ainda carecem de um planejamento integrado de ações para a área de mobilidade, por exemplo. "Temos que pensar que as nossas cidades estão integradas e, por isso, precisamos de ações que possam garantir boas condições à população", defende.
Entrevista - Patricia Vallim - Tito Carvalho - 06-01-17

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