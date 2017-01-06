Plano de Desenvolvimento Urbano para a Grande Vitória é um dos grandes desafios dos novos prefeitos

O desenvolvimento do Plano de Desenvolvimento Urbano para a Grande Vitória é apontado como um dos principais desafios para os prefeitos que vão comandar as cidades até 2020. Para o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU), Tito Carvalho, as cidades capixabas ainda carecem de um planejamento integrado de ações para a área de mobilidade, por exemplo. "Temos que pensar que as nossas cidades estão integradas e, por isso, precisamos de ações que possam garantir boas condições à população", defende.