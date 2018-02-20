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INTERVENÇÃO

Plano de contingência será colocado em prática no ES

O anúncio será feito nos próximos dias pelo secretário de Segurança, André Garcia

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 12:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 fev 2018 às 12:38
A secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo vai solicitar ao governo federal o retorno ao Estado de aproximadamente 15 policiais rodoviários federais que estão atuando no Rio de Janeiro desde o ano passado. De acordo com o secretário André Garcia, estes policiais, somados a um reforço de policiais militares vão contribuir para intensificar a fiscalização na divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro em operações na BR 101.  Garcia também destacou que a troca de informações entre os secretários de segurança do sudeste e um incremento das ações de inteligência são algumas das medidas de contingência durante o período de intervenção na segurança público no Rio de Janeiro.
Entrevista - Fernanda Queiroz - André Garcia - 20-02-18

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