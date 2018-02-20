Plano de contingência será colocado em prática no ES

A secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo vai solicitar ao governo federal o retorno ao Estado de aproximadamente 15 policiais rodoviários federais que estão atuando no Rio de Janeiro desde o ano passado. De acordo com o secretário André Garcia, estes policiais, somados a um reforço de policiais militares vão contribuir para intensificar a fiscalização na divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro em operações na BR 101. Garcia também destacou que a troca de informações entre os secretários de segurança do sudeste e um incremento das ações de inteligência são algumas das medidas de contingência durante o período de intervenção na segurança público no Rio de Janeiro.