Plano de arborização começa a ser elaborado em Vila Velha

A prefeitura de Vila Velha iniciou a elaboração do Plano Diretor de Arborização Urbana. A proposta visa o aumento da cobertura vegetal no município, uma medida que busca ajudar a reduzir as emissões de carbono no território canela-verde. O plano será desenvolvido com a participação da população, por meio de consultas públicas e reuniões. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Meio Ambiente, Ricardo Klippel, detalha as etapas do plano. Ouça a conversa completa!