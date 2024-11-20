Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Cidades

Plano de arborização começa a ser elaborado em Vila Velha

Ouça detalhes na entrevista com o secretário municipal de Meio Ambiente, Ricardo Klippel

Publicado em 20 de Novembro de 2024 às 11:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 nov 2024 às 11:39
A importância do plantio de árvores para o meio ambiente
A importância do plantio de árvores para o meio ambiente Crédito: Pexels
A prefeitura de Vila Velha iniciou a elaboração do Plano Diretor de Arborização Urbana. A proposta visa o aumento da cobertura vegetal no município, uma medida que busca ajudar a reduzir as emissões de carbono no território canela-verde. O plano será desenvolvido com a participação da população, por meio de consultas públicas e reuniões. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Meio Ambiente, Ricardo Klippel, detalha as etapas do plano. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - RICARDO KLIPPEL - 9.46s - 20-11-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação cumpre mandados contra grupo investigado por homicídios, pistolagem e fraude processual
Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES
Imagem de destaque
Jovem perde uma perna após ser mordida por tubarão em praia de Boa Viagem, no Recife
Imagem BBC Brasil
O caso chocante de Agostina Vega, a adolescente de 14 anos assassinada e esquartejada na Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados