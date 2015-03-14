Plano com novos direitos do consumidor está emperrado

Quase dois anos depois do lançamento do Plano Nacional de Consumo e Cidadania (Plandec), que prometia uma revolução — com devolução imediata de produtos defeituosos considerados essenciais, fiscalização efetiva dos serviços públicos e reforço dos Procons, cujas decisões passariam a ter força de lei —, há pouco o que comemorar. Até hoje ninguém sabe quais são os produtos essenciais, porque a lista, que deveria ter sido publicada 30 dias após a criação do plano, ainda não existe. A qualidade dos serviços públicos continua deixando a desejar, e o projeto que reforça os Procons e altera o Código de Defesa do Consumidor (CDC) está parado no Congresso.Das medidas anunciadas no Dia Internacional do Consumidor (15 de março) de 2013, só duas estão funcionado bem, na avaliação das entidades de defesa do consumidor: as novas regras do comércio eletrônico, que asseguram o direito do arrependimento da compra e a devolução do item; e o Portal do Consumidor, site criado para reunir queixas e soluções (www.consumidor.gov.br), que conta com 220 empresas e 73 mil usuários cadastrados.Ouça a análise do diretor jurídico do Procon Estadual, Igor Rodrigues Britto, sobre os avanços da legislação e o que pode avançar em melhorias para o consumidor. Em entrevista ao programa CBN Vitória, o diretor ainda esclarece dúvidas, como a garantia estendida.
- Fábio Botacim - Procon- 14-03-15.mp3