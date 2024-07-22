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Bens e doações

Planejamento sucessório: tire suas dúvidas sobre herança e testamento!

Ouça a entrevista com o advogado especialista em Direito de Família e das Sucessões, Alexandre Dalla Bernardina

Publicado em 22 de Julho de 2024 às 18:06

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

22 jul 2024 às 18:06
Testamento
Testamento Crédito: Pixabay
Desde que foi aprovada no final de 2023, a reforma tributária resultou em modificações na tributação das mais diversas áreas. Na área de Direito de Família, por exemplo, heranças e doações tendem a se tornar assuntos ainda mais delicados entre as famílias. Para evitar futuros problemas, o planejamento sucessório se apresenta como um aliado. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o advogado especialista em Direito da Família e das Sucessões, Alexandre Dalla Bernardina, explica como o planejamento sucessório pode ser utilizado. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Alexandre Dalla Bernardina - 22-07-24

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