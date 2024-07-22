Planejamento sucessório: tire suas dúvidas sobre herança e testamento!

Desde que foi aprovada no final de 2023, a reforma tributária resultou em modificações na tributação das mais diversas áreas. Na área de Direito de Família, por exemplo, heranças e doações tendem a se tornar assuntos ainda mais delicados entre as famílias. Para evitar futuros problemas, o planejamento sucessório se apresenta como um aliado. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o advogado especialista em Direito da Família e das Sucessões, Alexandre Dalla Bernardina, explica como o planejamento sucessório pode ser utilizado. Ouça a conversa completa!