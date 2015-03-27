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REGIÃO METROPOLITANA

Planejamento para o futuro da Grande Vitória deve começar agora, avalia urbanista

Arranjos populacionais formam uma única mancha urbana (conurbação), como a capital do Espírito Santo, e seus quatro municípios vizinhos

Publicado em 26 de Março de 2015 às 21:56

Publicado em 

26 mar 2015 às 21:56
O Brasil tem 294 agrupamentos de municípios com forte integração entre as suas populações, ou seja, com grande número de pessoas que se deslocam dentro dessas áreas para trabalhar e estudar. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 55,9% da população brasileira, ou seja 106,8 milhões de pessoas, residem nos 938 municípios que integram esses agrupamentos, chamados de “arranjos populacionais”.Em muitos casos, esses arranjos populacionais formam uma única mancha urbana (conurbação), como a capital do Espírito Santo, e seus quatro municípios vizinhos. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o arquiteto e urbanista, professor da Ufes, Tarcísio Bahia, fala sobre o planejamento que devemos ter para solucionar problemas da região, como o trânsito. Ele fala que a Grande Vitória, em especial, tem grandes desafios nessa área, além de coleta de lixo, meio ambiente, e outros. Ouça os detalhes.
Entrevista - Fábio Botacin - Tarcisio Bahia - 26-03-15

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