Planejamento da Black Friday no ES: tudo começa após o Dia das Mães

Nesta sexta-feira (29) - dia de Black Friday - desde as primeiras horas da manhã, é possível se observar a grande movimentação pelo comércio da Grande Vitória. Locais como o Centro da capital e os shoppings da região metropolitana são alguns dos locais pelos quais a nossa equipe de reportagem passou e conversou com clientes e comerciantes. A edição de 2019 mostra como é surpreendente a procura dos capixabas pelas ofertas, em todo o Estado. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Cláudio Sipolatti, presidente do Sindicato dos Lojistas de Vitória, explica que a previsão de crescimento de 4% nas vendas já ficou para trás. "Temos empresas com crescimento de 20%", revelou.