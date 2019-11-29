Planejamento da Black Friday no ES: tudo começa após o Dia das Mães

Nesta sexta-feira (29) - dia de Black Friday - desde as primeiras horas da manhã, é possível se observar a grande movimentação pelo comércio da Grande Vitória. Locais como o Centro da capital e os shoppings da região metropolitana são alguns dos locais pelos quais a nossa equipe de reportagem passou e conversou com clientes e comerciantes. A edição de 2019 mostra como é surpreendente a procura dos capixabas pelas ofertas, em todo o Estado. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Cláudio Sipolatti, presidente do Sindicato dos Lojistas de Vitória, explica que a previsão de crescimento de 4% nas vendas já ficou para trás. "Temos empresas com crescimento de 20%", revelou.
"No começo, o cliente não entendia o que era a Black Friday, o comerciante também não, e o fornecedor também não. O comércio capixaba está profissionalizando essa época da Black Friday", diz. "Tudo começa bem antes. Essa semana no Espírito Santo começa a ser pensada logo depois do Dia das Mães", explicou.
Sobre as vendas, Sipolatti avalia que esse crescimento não ficou restrito à Grande Vitória. "Lojas do interior estão lotadas. É um momento de celebração pois há muito tempo não se via isso. Vai gerar emprego, vai gerar demanda, vai criar um ciclo positivo para dezembro", pontuou.
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Claudio Sipolatti - 29-11-19