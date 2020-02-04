Placas do Mercosul se tornam obrigatórias: tire suas dúvidas

Após sucessivos adiamentos, desde a última sexta-feira (31), o uso da placa do Mercosul se tornou obrigatório em veículos de todos os estados brasileiros. A data está de acordo com o que estipula a Resolução nº 780/2019 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), de julho do ano passado, que determina a adoção do novo modelo de placas de identificação veicular a partir de 31 de janeiro de 2020. Segundo o Ministério da Infraestrutura, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) que não aderir ao novo padrão, não conseguirá emplacar novos veículos. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de veículos do Detran-ES, Cleber Bongestab, explicou que neste primeiro momento, condutores de veículos com placas cinzas ou reflexivas só devem fazer a mudança se houver troca de endereço de domicílio para outro município ou Estado. Também passam a adquirir placa Mercosul veículos novos.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Cleber Bongestab - 04-02-20

MAIS INFORMAÇÕES:

- Todos os carros já terão que trocar imediatamente suas placas?

Não. A troca é obrigatória somente para os veículos de primeiro emplacamento, mudança de município ou Estado, alteração de categoria e nos casos em que os lacres ou as placas cinzas estiverem danificadas, forem furtadas ou perdidas, como na chuva, por exemplo.

- Quais as vantagens da nova placa?

Um dos principais benefícios oferecidos pela nova placa é a segurança. Ela possui gravação a laser, efeitos visuais, número de série criptografado e um QR Code. Esse último item tem o objetivo de dificultar a clonagem de veículos.

- Qual é o preço da nova placa?