Pix: tire suas dúvidas sobre o novo sistema de pagamento instantâneo

O Pix, novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central teve o início oficial de cadastramentos na última segunda-feira (5), e entra em funcionamento no dia 16 de novembro. Tem dúvidas sobre o que é e como vai funcionar na prática? Em entrevista à rádio CBN Vitória, a assessora no Departamento de Competição e Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central (BC), Mayara Yano, explica detalhes a respeito do seu funcionamento. A partir de 3 de novembro, começará uma fase de testes do Pix, em que o serviço será disponibilizado para alguns clientes selecionados. Os pagamentos e transferências por meio do novo serviço para todos os clientes cadastrados, em todo o país serão possíveis, então, a partir de 16 de novembro.

"Fazer uma transferência e/ou um pagamento passará a ser algo extremamente simples e rápido, além de seguro. Você nem precisará saber onde a outra parte tem conta, basta informar a chave Pix e o dinheiro cai na conta imediatamente”, afirmou. Ela lembrou que algumas situações corriqueiras que acontecem hoje poderão ser resolvidas sem maiores problemas. “Quem esqueceu a carteira, por exemplo, poderá efetuar sua compra pelo celular. E, para as empresas, os recursos de uma venda estarão disponíveis em poucos segundos, o que facilita muito o fluxo de caixa”, explica a assessora.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Mayara Yano - 07-10-20

[PRINCIPAIS DÚVIDAS ESCLARECIDAS PELO BC]:

>> O que é o Pix? ?O Pix é a solução de pagamento instantâneo, criada e gerida pelo Banco Central do Brasil (BC), que proporciona a realização de transferências e de pagamentos. O Pix é concluído em poucos segundos, inclusive em relação à disponibilização dos recursos para o recebedor.

>>> O Pix é um meio de pagamento? ?Sim. O Pix é um meio de pagamento assim como boleto, TED, DOC, transferências entre contas de uma mesma instituição e cartões de pagamento (débito, crédito e pré-pago). A diferença é que o Pix permite que qualquer tipo de transferência e de pagamento seja realizada em qualquer dia, incluindo fins de semana e feriados, e em qualquer hora.

>>> É um aplicativo específico? ?Não. O Pix é um meio de pagamento que será disponibilizado pelos prestadores de serviço de pagamento (instituições financeiras e instituições de pagamento) em seus diversos canais de acesso, principalmente pelo celular.

>>> Quando poderei utilizar o Pix? A data de lançamento do Pix está prevista para 05 de outubro de 2020, de acordo com o seguinte calendário:

05 de outubro: Início do processo de registro das chaves Pix;

03 de novembro: Início da operação restrita do Pix;

16 de novembro: Lançamento do Pix para toda a população.

>>> O Pix usa blockchain? ?Não. O Pix usa estrutura tecnológica centralizada, na qual a comunicação entre os diversos participantes e o BC é realizada por meio de mensageria.

>>> Quais os mecanismos de segurança previstos para o Pix? A segurança faz parte do desenho do Pix desde seu princípio, e é priorizada em todos os aspectos do ecossistema, inclusive em relação às transações, às informações pessoais e o combate à fraude e lavagem de dinheiro. Os requisitos de disponibilidade, confidencialidade, integridade e autenticidade das informações foram cuidadosamente estudados e diversos controles foram implantados para garantir alto nível de segurança. Todas as transações ocorrerão por meio de mensagens assinadas digitalmente e que trafegam de forma criptografada, em uma rede protegida e apartada da Internet. Além disso, No Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (DICT), componente que armazenará as informações das chaves PIX, as informações dos usuários também são criptografadas e existem mecanismos de proteção que impedem varreduras das informações pessoais, além de indicadores que auxiliam os participantes do ecossistema na prevenção contra fraudes e lavagem de dinheiro.

>>> Quem pode fazer o Pix? ?Qualquer pessoa física ou jurídica que possua uma conta transacional (conta de depósito à vista, popularmente conhecida como conta corrente, conta de depósito de poupança ou conta de pagamento pré-paga) em um prestador de serviço de pagamento (instituições financeiras ou instituições de pagamento) participante do Pix.