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"PIXTINDER"

Pix para paquerar: não é o propósito, mas não é "errado"! BC explica

O entrevistado é o chefe da equipe de gestão do Pix do Banco Central, Breno Lobo

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 12:18

Publicado em 

27 jan 2021 às 12:18
Pix é a ferramenta de pagamento instantâneo do Banco Central Crédito: Tiago Caldas/Fotoarena/Folhapress
O Pix, meio de pagamento eletrônico lançado no dia 16 de novembro, está sendo utilizado pelos brasileiros como ferramenta de paquera. Mas como assim? Ao fazer uma transferência, há a possibilidade de enviar uma mensagem ao destinatário. Porém, ao invés de colocarem, nesse campo, a descrição do pagamento, os usuários estão escrevendo cantadas. Nas redes sociais, a prática foi apelidada de "PixTinder", fazendo alusão ao aplicativo de relacionamento. O Banco Central, desenvolvedor do sistema, traz esclarecimentos dessa utilização. O entrevistado é o chefe da equipe de gestão do Pix, Breno Lobo. Ouça:
Entrevista - Patricia Vallim - Breno Lobo - 27-01-21.mp3

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