Pix para paquerar: não é o propósito, mas não é "errado"! BC explica

O Pix, meio de pagamento eletrônico lançado no dia 16 de novembro, está sendo utilizado pelos brasileiros como ferramenta de paquera. Mas como assim? Ao fazer uma transferência, há a possibilidade de enviar uma mensagem ao destinatário. Porém, ao invés de colocarem, nesse campo, a descrição do pagamento, os usuários estão escrevendo cantadas. Nas redes sociais, a prática foi apelidada de "PixTinder", fazendo alusão ao aplicativo de relacionamento. O Banco Central, desenvolvedor do sistema, traz esclarecimentos dessa utilização. O entrevistado é o chefe da equipe de gestão do Pix, Breno Lobo. Ouça: