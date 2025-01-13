Pix e cartão de crédito: entenda o que muda na fiscalização da Receita Federal

Desde o dia 1º de janeiro, a Receita Federal ampliou a fiscalização sobre as transações financeiras realizadas pelos contribuintes. As novas regras incluem o monitoramento de movimentações acima de R$ 5 mil por mês para pessoas físicas, feitas com cartão de crédito e pix. Para empresas, serão monitoradas operações acima de R$ 15 mil. Em entrevista à CBN Vitória, o auditor fiscal da Receita Federal no Espírito Santo, Juliano Rezende Gama, explica as mudanças no monitoramento. Ouça a conversa completa!