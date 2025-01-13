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O leão está de olho!

Pix e cartão de crédito: entenda o que muda na fiscalização da Receita Federal

O auditor fiscal da Receita Federal no Espírito Santo Juliano Rezende Gama explica

Publicado em 13 de Janeiro de 2025 às 11:33

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

13 jan 2025 às 11:33
Aplicativo
App "Meu Imposto de Renda", da Receita Federal Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Desde o dia 1º de janeiro, a Receita Federal ampliou a fiscalização sobre as transações financeiras realizadas pelos contribuintes. As novas regras incluem o monitoramento de movimentações acima de R$ 5 mil por mês para pessoas físicas, feitas com cartão de crédito e pix. Para empresas, serão monitoradas operações acima de R$ 15 mil. Em entrevista à CBN Vitória, o auditor fiscal da Receita Federal no Espírito Santo, Juliano Rezende Gama, explica as mudanças no monitoramento. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Juliano Rezende Gama - 13-01-25.mp3

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