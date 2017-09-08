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Pirâmides financeiras: saiba como se proteger

Buscando alternativas de complementar a renda, ao receber propostas de dinheiro fácil neste período de crise, pode ser tentador. E por isso é preciso ficar atento para não cair no esquema das chamadas pirâmides financeiras

Publicado em 08 de Setembro de 2017 às 14:47

Publicado em 

08 set 2017 às 14:47
Buscando alternativas de complementar a renda, ao receber propostas de dinheiro fácil neste período de crise, pode ser tentador. E por isso é preciso ficar atento para não cair no esquema das chamadas pirâmides financeiras. Afinal, toda atenção deve ser redobrada para, inclusive, não cair numa propaganda criminosa. Numa entrevista concedida ao jornalista John Gomes, o representante da Proteste - Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, Renato Araújo, faz um alerta sobre esta possibilidade. Confira a entrevista!
Entrevista - John - Renato Proteste - 9.18 - 08-09-17

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