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Pipas deixaram mais de 170 mil imóveis sem energia no ES em 2025

O gestor de operação da EDP, Filipe Lima, explica os riscos de soltar pipa perto da fiação

Publicado em 29 de Janeiro de 2026 às 11:43

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

29 jan 2026 às 11:43
Mais de 170 mil imóveis tiveram o fornecimento de energia afetado devido ao contato de pipas na rede elétrica em 2025
Mais de 170 mil imóveis tiveram o fornecimento de energia afetado devido ao contato de pipas na rede elétrica em 2025 Crédito: Divulgação/EDP
O ano de 2025 terminou com um dado preocupante: mais de 170 mil imóveis no Espírito Santo tiveram o fornecimento de energia afetado devido ao contato de pipas na rede elétrica. Somente no ano passado, foram registradas 899 ocorrências deste tipo no território capixaba, um crescimento de 45% em relação a 2024. As informações foram divulgadas pela concessionária de energia do Espírito Santo, a EDP. Conforme a empresa, é no período de férias escolares em que as ocorrências mais acontecem. O gestor de operação da EDP, Filipe Lima, explica sobre os riscos que as pessoas que praticam a brincadeira podem sofrer quando em contato com a fiação elétrica.
"O contato das pipas com a fiação representa um risco enorme de acidentes, que pode até levar a óbito, além de causar grande impacto ao fornecimento de energia. Por isso, sempre recomendamos que as pessoas devem buscar espaços abertos, como parques e campos, e que nunca tentem resgatar pipas enroscadas nos cabos elétricos”, explica. As linhas de pipas com cerol ou produtos cortantes causam desligamentos ao romper os cabos de energia e podem provocar curtos-circuitos ao ficarem presas na fiação. O uso de materiais metalizados nas rabiolas e no revestimento das pipas potencializa ainda mais os riscos para toda a população. Em entrevista à CBN Vitória, ele fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Filipe Lima - 29-01-26.mp3

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