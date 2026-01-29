Pipas deixaram mais de 170 mil imóveis sem energia no ES em 2025

O ano de 2025 terminou com um dado preocupante: mais de 170 mil imóveis no Espírito Santo tiveram o fornecimento de energia afetado devido ao contato de pipas na rede elétrica. Somente no ano passado, foram registradas 899 ocorrências deste tipo no território capixaba, um crescimento de 45% em relação a 2024. As informações foram divulgadas pela concessionária de energia do Espírito Santo, a EDP. Conforme a empresa, é no período de férias escolares em que as ocorrências mais acontecem. O gestor de operação da EDP , Filipe Lima , explica sobre os riscos que as pessoas que praticam a brincadeira podem sofrer quando em contato com a fiação elétrica.

"O contato das pipas com a fiação representa um risco enorme de acidentes, que pode até levar a óbito, além de causar grande impacto ao fornecimento de energia. Por isso, sempre recomendamos que as pessoas devem buscar espaços abertos, como parques e campos, e que nunca tentem resgatar pipas enroscadas nos cabos elétricos”, explica. As linhas de pipas com cerol ou produtos cortantes causam desligamentos ao romper os cabos de energia e podem provocar curtos-circuitos ao ficarem presas na fiação. O uso de materiais metalizados nas rabiolas e no revestimento das pipas potencializa ainda mais os riscos para toda a população. Em entrevista à CBN Vitória, ele fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!