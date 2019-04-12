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CBN ITINERANTE

"Pior da crise já foi superado", diz ex-presidente do Banco Central

Gustavo Loyola, que presidiu o Banco Central nos governos Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, pondera que ainda é bom ter cautela

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 11:16

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 abr 2019 às 11:16
O ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, em entrevista à CBN Vitória, avaliou nesta sexta-feira (12) que o pior da crise econômica já foi superado. No entanto, ressaltou que com o crescimento ainda muito baixo, os investimentos devem acontecer com cautela. 
Gustavo Loyola, que presidiu o Banco Central nos governos Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, é um dos convidados do evento "Diálogos sobre Desenvolvimento e Competitividade", promovido pela Rede Gazeta. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Gustavo Loyola - 12-04-19

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