"Pior da crise já foi superado", diz ex-presidente do Banco Central

O ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, em entrevista à CBN Vitória, avaliou nesta sexta-feira (12) que o pior da crise econômica já foi superado. No entanto, ressaltou que com o crescimento ainda muito baixo, os investimentos devem acontecer com cautela.
Gustavo Loyola, que presidiu o Banco Central nos governos Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, é um dos convidados do evento "Diálogos sobre Desenvolvimento e Competitividade", promovido pela Rede Gazeta.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Gustavo Loyola - 12-04-19