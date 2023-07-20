Pinguins começam a chegar ao ES; Iema orienta quanto ao resgate

O período entre fim de julho e início de agosto marca a chegada dos pinguins em terras capixabas. Até o momento, apenas um pinguim encalhou no litoral de Vila Velha, e se encontra em tratamento no Posto de Vigilância Epidemiológica do no Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), instituição que operacionaliza o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras) do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).