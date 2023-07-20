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Pinguins começam a chegar ao ES; Iema orienta quanto ao resgate

A servidora do Iema, Joseany Trabarch, fala sobre o assunto

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 12:13

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

20 jul 2023 às 12:13
Vista da praia de Camburi
Animais costumam encalhar nas praias Crédito: Fernando Madeira
O período entre fim de julho e início de agosto marca a chegada dos pinguins em terras capixabas. Até o momento, apenas um pinguim encalhou no litoral de Vila Velha, e se encontra em tratamento no Posto de Vigilância Epidemiológica do no Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), instituição que operacionaliza o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras) do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).
O Iema informa que está realizando frequentemente ações de monitoramento marinho. “O Iema segue realizando monitoramentos ao longo da orla, para identificar animais com sintomas de gripe aviária, especialmente as aves. Nossa equipe está rodando de barco no litoral, principalmente da Grande Vitória e do Sul do Estado, onde estão sendo encontradas aves contaminadas”, informa. Em entrevista à CBN Vitória, a servidora do Iema, Joseany Trabarch, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Jose Carlos Schaeffer - Josiany Trabarch - 20-07-23.mp3

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