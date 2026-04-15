Pindobas: Decreto oficializa primeiro Distrito Turístico do ES em Venda Nova do Imigrante

Distrito de Pindobas, em Venda Nova do Imigrante, é o primeiro distrito turístico do ES Crédito: Leandro Fidelis/Calábria Comunicação

O governo do Estado publicou, na última semana, o decreto que oficializa o Distrito Turístico de Pindobas, em Venda Nova do Imigrante. A medida, segundo o governo do Estado, transforma a região em um polo estratégico de desenvolvimento econômico, com foco no agroturismo e na preservação da herança cultural italiana. Pindobas é um dos territórios mais antigos de Venda Nova do Imigrante e carrega as raízes da colonização local. É lá que se encontra a primeira igreja do município, dedicada a Nossa Senhora da Penha, e o casarão da família Scabello, com cerca de 270 anos de história.

A região também é um marco da cultura tropeira, tendo servido como rota histórica fundamental para o desenvolvimento do interior do Estado. A assinatura do decreto funciona como um “selo” de prioridade, estabelecendo um ambiente jurídico e administrativo que facilita a chegada de investimentos, melhorias de infraestrutura e o ordenamento territorial voltado à vocação turística da região.

Atualmente, a localidade já está consolidada como um dos principais destinos de turismo de experiência e rural do Espírito Santo. Com atrativos como a Casa Nostra, o Lago Negro e o Lago de Pindobas, o novo distrito conta ainda com um polo do Sebrae especializado na formatação de produtos turísticos, fortalecendo pequenos negócios e a agricultura familiar.

Inaugurado em setembro de 2024, Pindobas é o primeiro distrito turístico capixaba e vem se consolidando como um novo polo de visitação na Região Serrana. A criação trata-se de uma parceria integrada entre o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES), governo do Estado e prefeitura de Venda Nova do Imigrante, consolida uma nova fase para o desenvolvimento territorial e qualificação da experiência do visitante. Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente do Sebrae-ES, Pedro Rigo, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!