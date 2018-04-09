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ENTREVISTAS

Pílula anti-HIV não torna o organismo imune, mas ajuda na prevenção

O medicamento Profilaxia Pré-exposição (PrEP) ao vírus da imunodeficiência humana, o HIV, está se tornando popular em outros países

Publicado em 09 de Abril de 2018 às 10:37

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

09 abr 2018 às 10:37
A infecção aguda pelo vírus HIV, também chamada de síndrome retroviral aguda, continua a formar um cenário com dados preocupantes no País. Segundo estimativa do Ministério da Saúde, cerca de 830 mil pessoas sejam portadoras do vírus em todo o país – 84% delas já foram diagnosticadas. A recomendação da Organização das Nações Unidas (ONU) é de 90%.
Nesse sentido, métodos de prevenção à infecção pelo HIV são considerados de grande importância no combate à infecção. Uma das mais recentes é a chamada PrEP (Profilaxia Pré-exposição). A PreP é uma prevenção à infecção pelo vírus HIV e diferente de uma vacina, ela não torna a pessoa que toma o medicamento imune ao HIV, mas evita que ele se instale no sistema sanguíneo. O remédio chamado truavada – uma combinação dos antirretrovirais tenofovir e emtricitabina – precisa ser tomado diariamente.
Segundo o Ministério da Saúde, a Profilaxia Pré-Exposição ao HIV é um novo método de prevenção à infecção pelo HIV. Isso é feito tomando diariamente um comprimido que impede que o vírus causador da aids infecte o organismo, antes de a pessoa ter contato com o vírus.
Além disso, indica que a PrEP não é para todos. Ela é indicada para pessoas que tenham maior chance de entrar em contato com o HIV. Para detalhar mais informações sobre o assunto convidamos o Dr. Celso Ramos, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), para detalhar o tema. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Dr. Celso Ramos - 09-04-18
 

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