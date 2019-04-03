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Piloto analisa impacto das mudanças no espaço aéreo de Vitória

Segundo informações da coluna Beatriz Seixas, do jornal A Gazeta, isso implicou numa limitação para sobrevoos turísticos em pequenos aviões e até mesmo na proibição de voos de parapente em áreas da Grande Vitória

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 19:16

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

03 abr 2019 às 19:16
Com a inauguração da nova pista do Aeroporto de Vitória, mudanças tiveram que ser feitas nas rotas de navegação aérea da região. Segundo informações da coluna Beatriz Seixas, do jornal A Gazeta, isso implicou numa limitação para sobrevoos turísticos em pequenos aviões e até mesmo na proibição de voos de parapente em áreas da Grande Vitória. Para avaliar o impacto das mudanças e esclarecer alguns questionamentos sobre o espaço aéreo, vamos conversar com o piloto Cassiano de Luca.
Entrevista - Fabio Botacin - Cassiano De Lucca - 03-04-19.mp3

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