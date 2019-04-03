Piloto analisa impacto das mudanças no espaço aéreo de Vitória

Com a inauguração da nova pista do Aeroporto de Vitória, mudanças tiveram que ser feitas nas rotas de navegação aérea da região. Segundo informações da coluna Beatriz Seixas, do jornal A Gazeta, isso implicou numa limitação para sobrevoos turísticos em pequenos aviões e até mesmo na proibição de voos de parapente em áreas da Grande Vitória. Para avaliar o impacto das mudanças e esclarecer alguns questionamentos sobre o espaço aéreo, vamos conversar com o piloto Cassiano de Luca.