Pilates e procedimentos estéticos no IR 2026: o que pode e não pode ser deduzido?

Nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2026", o auditor-fiscal da Receita Federal no Espírito Santo, Juliano Rezende Gama, esclarece novas dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda 2026 (que considera rendimentos recebidos no ano-base 2025). Vale lembrar: o prazo para a entrega da declaração começou em 23 de março e vai até 29 de maio. Entre as dúvidas, ele responde: pilates e procedimentos estéticos, por exemplo, podem ser deduzidos na declaração? O que posso deduzir como despesa médica? Ouça as explicações completas!