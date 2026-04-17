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Pilates e procedimentos estéticos no IR 2026: o que pode e não pode ser deduzido?

Quem explica é o auditor-fiscal da Receita Federal no Espírito Santo, Juliano Rezende Gama

Publicado em 17 de Abril de 2026 às 10:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 abr 2026 às 10:52
Organização e atenção aos detalhes evitam erros na declaração do imposto de renda (Imagem: rafastockbr | Shutterstock)
[Edicase]Organização e atenção aos detalhes evitam erros na declaração do imposto de renda (Imagem: rafastockbr | Shutterstock) Crédito: Imagem: rafastockbr | Shutterstock
Nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2026", o auditor-fiscal da Receita Federal no Espírito Santo, Juliano Rezende Gama, esclarece novas dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda 2026 (que considera rendimentos recebidos no ano-base 2025). Vale lembrar: o prazo para a entrega da declaração começou em 23 de março e vai até 29 de maio. Entre as dúvidas, ele responde: pilates e procedimentos estéticos, por exemplo, podem ser deduzidos na declaração? O que posso deduzir como despesa médica? Ouça as explicações completas!
CBN - CBN Imposto de Renda 2026 - Juliano Rezende Gama - 17-04-26.mp3

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