Piedade terá 60 PM's por dia até instalação de DPM no bairro

Após um final de semana de tiroteio e muita tensão entre os moradores, o bairro da Piedade, em Vitória, terá 60 policiais militares por dia até instalação de Destacamento da Polícia Militar (DPM) no local. Afirmação é do secretário de Estado de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, que garantiu a segurança da comunidade. O secretário ainda fez críticas quanto a distribuição da verba de R$ 800 milhões anunciada pelo Governo Federal e que será dividida entre todos os estados. Acompanhe.