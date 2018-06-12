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PIEDADE

Piedade terá 60 PM's por dia até instalação de DPM no bairro

Afirmação é do secretário estadual de Segurança, Nylton Rodrigues

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 12:30

Publicado em 

12 jun 2018 às 12:30
Após um final de semana de tiroteio e muita tensão entre os moradores, o bairro da Piedade, em Vitória, terá 60 policiais militares por dia até instalação de Destacamento da Polícia Militar (DPM) no local. Afirmação é do secretário de Estado de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, que garantiu a segurança da comunidade. O secretário ainda fez críticas quanto a distribuição da verba de R$ 800 milhões anunciada pelo Governo Federal e que será dividida entre todos os estados. Acompanhe.
Entrevista - Patricia Vallim - Coronel Nylton Rodrigues - 12-06-18

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