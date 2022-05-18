Pico da Bandeira pode registrar esta semana temperatura perto de zero grau

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) emitiu dois avisos meteorológicos para o Espírito Santo, que preveem declínio de temperatura e geada, devido a chega da massa de ar polar que passa pelo Brasil. Há risco alto de queda brusca de temperatura para todo os 78 municípios e risco moderado a alto de geada para a maior parte do Estado. O alerta entra em vigência nesta quinta-feira (19), vale até sábado (21), e coloca o território capixaba em nível de atenção. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador de Meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, fala sobre a previsão dos próximos dias. Segundo ele, no Pico da Bandeira, no Caparaó, há possibilidade da temperatura chegar perto de zero grau. Acompanhe!
