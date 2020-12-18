PIB do ES cresce acima de 10% no trimestre e 2021 ainda terá atenção

Porto de Vitória: exportações do Estado para a China têm crescido, como as de minério, celulose e granito Crédito: Carlos Alberto Silva

O assunto em destaque, agora, no CBN Cotidiano é a economia do Espírito Santo. No terceiro trimestre de 2020, o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado avançou 10,3% em relação ao período anterior, segundo projeção do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) , apresentada nesta semana. No trimestre passado, a queda foi de 11% frente ao primeiro trimestre. Esses dados apontam, assim, a tendência de recuperação em V da economia capixaba. Em entrevista ao CBN Cotidiano desta sexta-feira (18), Pablo Lira, diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto, traz como destaque os principais dados da economia ao longo desse período.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Pablo Lira - 18-12-20

Segundo o Instituto, "com o resultado, a economia do Estado saiu do cenário de recessão técnica e com a recuperação parcial das quedas anteriores, sobretudo a do segundo trimestre, quando ocorreu o auge das medidas preventivas relacionadas à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), como a suspensão de diversas atividades econômicas não essenciais", diz.