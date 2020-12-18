PIB do ES cresce acima de 10% no trimestre e 2021 ainda terá atenção

O assunto em destaque, agora, no CBN Cotidiano é a economia do Espírito Santo. No terceiro trimestre de 2020, o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado avançou 10,3% em relação ao período anterior, segundo projeção do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) , apresentada nesta semana. No trimestre passado, a queda foi de 11% frente ao primeiro trimestre. Esses dados apontam, assim, a tendência de recuperação em V da economia capixaba. Em entrevista ao CBN Cotidiano desta sexta-feira (18), Pablo Lira, diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto, traz como destaque os principais dados da economia ao longo desse período.
Entrevista - Fabio Botacin - Pablo Lira - 18-12-20
Segundo o Instituto, "com o resultado, a economia do Estado saiu do cenário de recessão técnica e com a recuperação parcial das quedas anteriores, sobretudo a do segundo trimestre, quando ocorreu o auge das medidas preventivas relacionadas à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), como a suspensão de diversas atividades econômicas não essenciais", diz.
Além disso, outro ponto de destaque é que "ganha destaque o desempenho da Indústria, tanto pela queda mais acentuada quanto pelo fato de o setor ter aumentado sua participação na economia estadual. No acumulado do ano, a Indústria Extrativa recuou -29,9%, puxada pelas quedas na pelotização de minério de ferro (-36,8%) e produção de petróleo (-13,7%). Na Indústria de Transformação, a retração de -7,4% foi influenciada pela Metalurgia (-21,5%) e em menor proporção pela Fabricação de produtos minerais não metálicos (-8,1%)".