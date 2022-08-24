PF mira grupo que enviava drogas em pisos de mármore e granito do ES à Itália

O tráfico de drogas dentro das pedras ornamentais. A Polícia Federal deflagrou, na quarta-feira (24), a Operação La Spezia, que mira uma organização criminosa internacional que enviava drogas escondidas em pisos de mármore e granito do Espírito Santo para a Itália. Segundo a corporação, os criminosos usavam portos capixabas para embarcar as drogas. Conforme a PF, essa organização mafiosa controla grande parte do tráfico de cocaína que tem como destino a Europa. O agente federal Rafael Pacheco explicou como surgiu o esquema no Espírito Santo. O principal alvo da operação é um italiano, que, segundo a Polícia Federal, é um dos chefes da máfia que controla o trafico de cocaína para a Europa. Ouça a conversa completa!