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Operação La Spezia

PF mira grupo que enviava drogas em pisos de mármore e granito do ES à Itália

Em entrevista ao CBN Cotidiano, a Polícia Federal detalhou a operação deflagrada na quarta-feira (24)

Publicado em 24 de Agosto de 2022 às 18:10

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

24 ago 2022 às 18:10
Operação PF
Operação PF Crédito: Divulgação/PF
O tráfico de drogas dentro das pedras ornamentais. A Polícia Federal deflagrou, na quarta-feira (24), a Operação La Spezia, que mira uma organização criminosa internacional que enviava drogas escondidas em pisos de mármore e granito do Espírito Santo para a Itália. Segundo a corporação, os criminosos usavam portos capixabas para embarcar as drogas. Conforme a PF, essa organização mafiosa controla grande parte do tráfico de cocaína que tem como destino a Europa. O agente federal Rafael Pacheco explicou como surgiu o esquema no Espírito Santo. O principal alvo da operação é um italiano, que, segundo a Polícia Federal, é um dos chefes da máfia que controla o trafico de cocaína para a Europa. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Rafael Pacheco - 24-08-22

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