Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

OPERAÇÃO POLICIAL

PF investiga fraudes relacionadas a imóveis do acervo da Caixa

Ouça entrevista com o superintendente Regional da Polícia Federal no Espírito Santo, Jairo Souza da Silva

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 12:27

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 nov 2020 às 12:27
A Polícia Federal deflagrou, na última terça-feira (17), a "Operação Pesadelo", com o objetivo de combater fraudes relacionadas a imóveis do acervo patrimonial da Caixa Econômica Federal. A operação contou com a participação de nove policiais federais e foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Aparecida de Goiânia, Goiás, na casa e no escritório de um advogado investigado. Segundo a PF, o inquérito policial foi instaurado a partir de comunicação de crime feita pela Caixa informando que imóvel do seu acervo patrimonial, localizado em Vila Velha, no Espírito Santo, e avaliado em R$ 2 milhões, havia sido invadido. Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente Regional da Polícia Federal no Espírito Santo, Jairo Souza da Silva, explicou que ao ser questionado, o invasor alegou que havia comprado a residência mediante “acordo judicial” com a CAIXA, por intermédio de um advogado de Goiás, no valor total de 550 mil reais. 
Com o avanço das investigações, concluiu-se que o advogado simulou um acordo entre o invasor e a Caixa, falsificando a assinatura do representante da instituição bancária. Na sequência, o advogado investigado protocolou o falso acordo em processo em trâmite na Justiça Federal e recebeu do invasor 55 mil reais a título de entrada. No cumprimento dos mandados de buscas foram apreendidos outros 06 acordos falsos, indicando provável participação do investigado em outras fraudes similares, bem como equipamentos de mídia que serão submetidos a perícia em continuidade a investigação.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jairo Souza - 18-11-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como crime cometido por madrasta foi desmascarado quase 50 anos depois com revelação de segredo
Motorista de Uber
Um termômetro do que é aceitável, desejável ou ultrapassado nas relações de trabalho
Imagem de destaque
Crime organizado na Faria Lima: por que fintechs viraram meio 'fácil' de lavar dinheiro?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados