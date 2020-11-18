PF investiga fraudes relacionadas a imóveis do acervo da Caixa

A Polícia Federal deflagrou, na última terça-feira (17), a "Operação Pesadelo", com o objetivo de combater fraudes relacionadas a imóveis do acervo patrimonial da Caixa Econômica Federal. A operação contou com a participação de nove policiais federais e foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Aparecida de Goiânia, Goiás, na casa e no escritório de um advogado investigado. Segundo a PF, o inquérito policial foi instaurado a partir de comunicação de crime feita pela Caixa informando que imóvel do seu acervo patrimonial, localizado em Vila Velha, no Espírito Santo, e avaliado em R$ 2 milhões, havia sido invadido. Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente Regional da Polícia Federal no Espírito Santo, Jairo Souza da Silva, explicou que ao ser questionado, o invasor alegou que havia comprado a residência mediante “acordo judicial” com a CAIXA, por intermédio de um advogado de Goiás, no valor total de 550 mil reais.