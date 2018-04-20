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PF aumentará número de policiais no Aeroporto de Vitória

Em entrevista à CBN Vitória, o delegado Ildo Gasparetto, superintendente da PF no Espírito Santo, explicou que o aeroporto ganhará reforço na segurança com investimentos

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 12:07

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 abr 2018 às 12:07
Após o roubo milionário praticado no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, de onde bandidos levaram uma carga de celulares avaliada em US$ 1 milhão (R$ 3,4 milhões) no domingo, a Polícia Federal do Espírito Santo trabalha na perspectiva de novos investimentos na segurança do terminal com reforço de pessoal, equipamentos e inteligência num prazo de até 30 dias. 
Segundo o delegado Ildo Gasparetto, superintendente da Polícia Federal no Estado, no novo aeroporto haverá também um aumento da área física de atuação da Polícia Federal e será disponibilizado um espaço para a chegada de uma delegacia de polícia civil. 
Gasparetto analisa que o trabalho de inteligência e a troca de informações entre os órgãos de segurança são fundamentais para auxiliar no trabalho de garantia da segurança no terminal. Confira! 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ildo Gasparetto - 20-04-18
 
 

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