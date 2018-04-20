PF aumentará número de policiais no Aeroporto de Vitória

Após o roubo milionário praticado no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, de onde bandidos levaram uma carga de celulares avaliada em US$ 1 milhão (R$ 3,4 milhões) no domingo, a Polícia Federal do Espírito Santo trabalha na perspectiva de novos investimentos na segurança do terminal com reforço de pessoal, equipamentos e inteligência num prazo de até 30 dias.

Segundo o delegado Ildo Gasparetto, superintendente da Polícia Federal no Estado, no novo aeroporto haverá também um aumento da área física de atuação da Polícia Federal e será disponibilizado um espaço para a chegada de uma delegacia de polícia civil.

Gasparetto analisa que o trabalho de inteligência e a troca de informações entre os órgãos de segurança são fundamentais para auxiliar no trabalho de garantia da segurança no terminal. Confira!