Petróleo: apesar de cautela, preço pode derrubar arrecadação do ES

Campos de exploração de petróleo no pré-sal no Espírito Santo Crédito: Agência Petrobras/arquivo

A guerra do petróleo, entre Rússia e Arábia Saudita, tem derrubado as cotações do barril do produto, as bolsas de valores ao redor do globo, e também a confiança dos investidores. Ao mesmo tempo em que o preço do petróleo e as ações caem, o dólar alcança altas históricas. Em Vitória, a moeda americana já está sendo vendida acima de R$ 5. Com todos esses fatores, somado ao coronavírus, até mesmo os investimentos previstos no setor de óleo e gás no Espírito Santo, como a perfuração de novos poços, podem entrar em compasso de espera. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Durval Vieira de Freitas, gerente de Petróleo e Gás da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), explica que os investimentos da cadeia são de longo prazo e explica, por exemplo, o investimento feito num poço de petróleo hoje teria resultado daqui a cinco anos. Mas ele alerta que o momento é de cautela.

"Tudo agora é cautela. O momento está conturbado a partir da decisão da Arábia Saudita que deixou a todos atordoados. Em conversa com os representantes do setor, percebemos que o previsto para o curto prazo está mantido", diz.

A incerteza do momento coloca dúvidas sobre os custos da produção, mas o trabalho não deve parar. "Devemos continuar em contato com o setor para viabilizar investimentos que o Espírito Santo busca, como uma mini refinaria", diz Durval.

Ele também destaca que o Brasil, apesar de ser autossuficiente em produção de petróleo, não tem a quantidade de refino do combustível que atende ao mercado interno, por isso a importação do produto deve ser observada também no contexto do câmbio.

Durval ainda explica que a arrecadação do Espírito Santo deve ser atingida conforme esses preços se mantiverem, já que a expectativa foi feita em cima de um preço de barril em torno de US$ 60,00 e atualmente o barril está em US$ 30,00. "Assim cai a arrecadação de impostos e também a receita de royalties", explica.

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