Petisco gostoso e cerveja gelada: festival Roda de Boteco começa nesta sexta (24)!

Roda de Boteco: conheça os petiscos e as novidades do festival Crédito: Tasty Click

Entre os dias 24 de maio e 30 de junho, 40 bares de Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica participam do festival Roda de Boteco. O festival, que completa 20 anos em 2024, reúne bares e botecos para uma competição que elege o melhor petisco. De croquetes a pratos dignos de dividir com a galera, as receitas são vendidas a preço único (R$ 59,90) e acompanham uma cerveja de cortesia.

Além do melhor petisco, os estabelecimentos também são avaliados nos quesitos higiene, atendimento do garçom e temperatura da bebida. Desta vez, a novidade é a competição de melhor torresmo, que será vendido por R$ 15 em 24 dos estabelecimentos participantes.

Nesta edição do "CBN Cotidiano", Mário Bonella entrevista o criador do evento, Raimundo Nonato, e três empreendedores: Fabiana, do bar "Dona Dalva", Raíssa, sócia do "Ubar", e Diony, dono do "Postinho Bar e Petiscaria". Ouça a conversa completa!