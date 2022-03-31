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Realidade social

Pessoas em situação de rua enfrentam preconceito e 'invisibilidade'

A análise é da coordenadora de Estudos Sociais do Instituto Jones dos Santos Neves, Sandra Mara Pereira

Publicado em 31 de Março de 2022 às 18:26

Publicado em 

31 mar 2022 às 18:26
Morador em situação de rua
Morador em situação de rua Crédito: Pixabay
Uma mulher morreu afogada no mar da Curva da Jurema, em Vitória, na última terça-feira (29). A vítima chegou a ser vista por um morador em situação de rua enquanto se afogava. Ele tentou chamar a atenção de pessoas que estavam em uma canoa havaiana, e também da Polícia Militar, mas não foi ouvido. O ocorrido chama a atenção para a situação em que vivem essas pessoas. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a coordenadora de Estudos Sociais do Instituto Jones dos Santos Neves, Sandra Mara Pereira, doutoranda em Ciências Sociais da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Diony Silva - Sandra Mara - 31-03-21.mp3

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