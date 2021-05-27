Vacinação de adultos com mais de 18 anos deve começar em julho no ES

Pessoas com deficiência e trabalhadores de portos e aeroportos passarão a ser vacinados contra a Covid-19 a partir da próxima semana no Espírito Santo. Segundo Luiz Carlos Reblin, subsecretário Estadual de Vigilância em Saúde, em entrevista nesta quinta-feira (27) à CBN Vitória, no caso das pessoas com deficiência, todas começam a ser imunizadas contra a Covid-19 já a partir da próxima segunda-feira (31). Já os 19.851 trabalhadores de portos e aeroportos, a operacionalização será definida ao longo da próxima semana, que contará com um ato simbólico para início da vacinação. Reblin também reafirmou que a Sesa pretende avançar na imunização por idade, com a expectativa de vacinar a população geral com mais de 18 anos até o fim de julho deste ano. Mas segundo ele, tudo depende do número de doses disponibilizadas pelo Ministério da Saúde.