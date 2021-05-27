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Covid-19

Vacinação de adultos com mais de 18 anos deve começar em julho no ES

Já as pessoas com deficiência serão vacinados a partir da próxima segunda-feira (31), segundo o subsecretário Estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 11:01

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 mai 2021 às 11:01
Vacina AstraZeneca/Fiocruz contra a Covid-19
Vacina AstraZeneca/Fiocruz contra a Covid-19 Crédito: Raquel Portugal/Fiocruz
Pessoas com deficiência e trabalhadores de portos e aeroportos passarão a ser vacinados contra a Covid-19 a partir da próxima semana no Espírito Santo. Segundo Luiz Carlos Reblin, subsecretário Estadual de Vigilância em Saúde, em entrevista nesta quinta-feira (27) à CBN Vitória, no caso das pessoas com deficiência, todas começam a ser imunizadas contra a Covid-19 já a partir da próxima segunda-feira (31). Já os 19.851 trabalhadores de portos e aeroportos, a operacionalização será definida ao longo da próxima semana, que contará com um ato simbólico para início da vacinação. Reblin também reafirmou que a Sesa pretende avançar na imunização por idade, com a expectativa de vacinar a população geral com mais de 18 anos até o fim de julho deste ano. Mas segundo ele, tudo depende do número de doses disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Carlos Reblin - 27-05-21.mp3

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