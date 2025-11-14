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CBN Universidade

Pesquisas em saúde colocam professor da Ufes entre os mais influentes do mundo

Ouça entrevista com o professor Dr. Luís Carlos Lopes Júnior, que atua junto ao Grupo de Estudos e Pesquisa em Oncologia

Publicado em 14 de Novembro de 2025 às 10:46

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 nov 2025 às 10:46
É preciso atenção aos sintomas do câncer infantil (Imagem: SewCreamStudio | Shutterstock)
[Edicase]É preciso atenção aos sintomas do câncer infantil (Imagem: SewCreamStudio | Shutterstock) Crédito: Imagem: SewCreamStudio | Shutterstock
Esta edição do “CBN Universidade” traz como destaque o trabalho de mais um pesquisador da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) que está classificado com um dos cientistas mais influentes do mundo, segundo levantamento realizado pela Universidade de Stanford, dos Estados Unidos. O destaque de hoje é o professor Dr. Luís Carlos Lopes Júnior, de 37 anos, que atua à frente do Grupo de Estudos e Pesquisa em Oncologia da Ufes. Ele é graduado em Enfermagem, com especialização em Oncologia e membro do Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam-Ufes) desde 2021.
Entre os destaques do seu trabalho, ele é um dos coautores do novo guia da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) com foco no diagnóstico precoce do câncer em crianças e adolescentes. Esse material integra a Iniciativa Global Cura Total da OMS para o Câncer Infantil, que visa ampliar o acesso equitativo e a qualidade do cuidado oncológico pediátrico. 
Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Luís Carlos Lopes Júnior -14-11-25.mp3

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