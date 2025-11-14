Pesquisas em saúde colocam professor da Ufes entre os mais influentes do mundo

Esta edição do “CBN Universidade” traz como destaque o trabalho de mais um pesquisador da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) que está classificado com um dos cientistas mais influentes do mundo, segundo levantamento realizado pela Universidade de Stanford, dos Estados Unidos. O destaque de hoje é o professor Dr. Luís Carlos Lopes Júnior, de 37 anos, que atua à frente do Grupo de Estudos e Pesquisa em Oncologia da Ufes. Ele é graduado em Enfermagem, com especialização em Oncologia e membro do Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam-Ufes) desde 2021.