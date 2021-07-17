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Pesquisas comprovam: consumo moderado de café faz bem à saúde

A entrevistada é a médica endocrinologista Queulla Garret dos Santos, diretora da SBEM-ES

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 12:18

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

17 jul 2021 às 12:18
Café
Café Crédito: Pixabay
Uma série de estudos recentes, de universidades de diversas partes do mundo, apontou que a segunda bebida mais consumida pelos brasileiros - o café - pode trazer diversos benefícios para o organismo, evitar doenças e até reduzir a mortalidade. Na Universidade de Southampton, no Reino Unido, uma pesquisa constatou que beber até três ou quatro xícaras de café por dia reduz o risco de desenvolver e morrer de doenças crônicas do fígado. Já nos Estados Unidos, um relatório da Escola de Saúde Pública da Universidade Harvard recomendou o consumo - moderado - de café como “parte de um estilo de vida saudável”. À CBN Vitória, a médica endocrinologista Queulla Garret dos Santos, diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia do Espírito Santo (SBEM-ES), explicou todos esses benefícios do café ao organismo. Ouça:
Entrevista - Fábio Botacin - Queulla Garret dos Santos - 17-07-21

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