Pesquisas comprovam: consumo moderado de café faz bem à saúde

Uma série de estudos recentes, de universidades de diversas partes do mundo, apontou que a segunda bebida mais consumida pelos brasileiros - o café - pode trazer diversos benefícios para o organismo, evitar doenças e até reduzir a mortalidade. Na Universidade de Southampton, no Reino Unido, uma pesquisa constatou que beber até três ou quatro xícaras de café por dia reduz o risco de desenvolver e morrer de doenças crônicas do fígado. Já nos Estados Unidos, um relatório da Escola de Saúde Pública da Universidade Harvard recomendou o consumo - moderado - de café como “parte de um estilo de vida saudável”. À CBN Vitória, a médica endocrinologista Queulla Garret dos Santos, diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia do Espírito Santo (SBEM-ES), explicou todos esses benefícios do café ao organismo. Ouça: