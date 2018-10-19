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ELEIÇÕES 2018

"Pesquisas caminham de forma analógica", avalia cientista político

A análise é do cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Eduardo Grin. Para ele, o eleitor já caminha na velocidade do digital

Publicado em 19 de Outubro de 2018 às 15:01

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 out 2018 às 15:01
Os institutos de pesquisas foram novamente colocados em xeque nestas eleições em primeiro turno. Alguns levantamentos ficaram muito distantes dos resultados. O que aconteceu? Para análise do assunto a CBN Vitória convidou o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Eduardo Grin.
O fenômeno da volatilidade do voto é apontado por Eduardo Grin como uma das causas. As pesquisas, segundo ele, são retratos de momento e que um fato novo em um curto período de tempo pode alterar o cenário eleitoral. De acordo com o especialista, as pesquisas eleitorais não têm o perfil de erro, como muitos pensam, e são importantes para o período da campanha para servir de base aos eleitores.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Eduardo Grin - 19-10-18

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