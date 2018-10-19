"Pesquisas caminham de forma analógica", avalia cientista político

Os institutos de pesquisas foram novamente colocados em xeque nestas eleições em primeiro turno. Alguns levantamentos ficaram muito distantes dos resultados. O que aconteceu? Para análise do assunto a CBN Vitória convidou o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Eduardo Grin.

O fenômeno da volatilidade do voto é apontado por Eduardo Grin como uma das causas. As pesquisas, segundo ele, são retratos de momento e que um fato novo em um curto período de tempo pode alterar o cenário eleitoral. De acordo com o especialista, as pesquisas eleitorais não têm o perfil de erro, como muitos pensam, e são importantes para o período da campanha para servir de base aos eleitores.