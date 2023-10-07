Pesquisadores transformam monumentos do ES em miniaturas para ajudar deficientes visuais

Uma equipe de pesquisadores da UFES transformou monumentos históricos e personalidades do Espírito Santo em miniaturas 3D. O objetivo? Ajudar deficientes visuais a conhecer esses destaques capixabas através do tato. O projeto, realizado pelo Laboratório de Extensão e Pesquisa em Artes (Lenna), utilizou uma impressora 3D para conseguir desenvolver as miniaturas. Até o momento, já foram confeccionados 19 mini esculturas que vão da Cruz do Papa até a dona Domingas. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador do projeto e pesquisador do Laboratório de Extensão e Pesquisa em Artes da UFES, José Cirillo detalha a importância de compartilhar com as novas gerações o patrimônio do ES. E você pode conhecer o projeto no site Arte Pública Capixaba. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patrícia Vallim - José Cirillo - 07-10-23