Pesquisadores registram diversidade marinha no litoral do Espírito Santo

A riqueza da diversidade da fauna marinha no Espírito Santo é comparável à de Fernando de Noronha. A explicação está em uma combinação de correntes marinhas e uma cadeia submersa de montanhas. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor do Instituto "O Canal", Thiago Ferrari, que também é coordenador do projeto "Amigos da Jubarte/Jubarte.Lab" e "Golfinhos do Brasil", explicou como é o trabalho de monitoramento com drones que está sendo feito no estado e como o território capixaba pode ser um polo turístico de observação de animais marinhos, durante todo o ano. Ouça a entrevista completa!