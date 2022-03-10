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Imagens de drones

Pesquisadores registram diversidade marinha no litoral do Espírito Santo

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor do Instituto O Canal, Thiago Ferrari, detalha a riqueza do ambiente marinho

Publicado em 10 de Março de 2022 às 18:26

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

10 mar 2022 às 18:26
Boto-cinza no litoral do ES
Boto-cinza no litoral do ES Crédito: Leonardo Merçon
A riqueza da diversidade da fauna marinha no Espírito Santo é comparável à de Fernando de Noronha. A explicação está em uma combinação de correntes marinhas e uma cadeia submersa de montanhas. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor do Instituto "O Canal", Thiago Ferrari, que também é coordenador do projeto "Amigos da Jubarte/Jubarte.Lab" e "Golfinhos do Brasil", explicou como é o trabalho de monitoramento com drones que está sendo feito no estado e como o território capixaba pode ser um polo turístico de observação de animais marinhos, durante todo o ano. Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Mario Bonella - Thiago Ferrari - 10-03-22.mp3

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