Pesquisadores realizam novo monitoramento do Rio Doce

Desde o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), em 5 de novembro de 2015 pesquisadores de todo o País também têm atuado na pesquisa sobre os efeitos do rompimento e as consequências que poderão ser sentidas tanto a curto, quanto a longo prazo, para populações atingidas, ecossistemas e animais. Uma dessas é a Rede Rio Doce Mar, rede colaborativa acadêmica formada por pesquisadores de mais de 20 instituições de todo o país e com coordenação central na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). No grupo, são realizados os trabalhos de monitoramento da biodiversidade do rio Doce e áreas adjacentes marinhas.